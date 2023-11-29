لجنة المسابقات تعلن تأجيل مباراة الأهلي وزد في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت لجنة المسابقات في الدوري المصري تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من الدوري المصري، وكان من المقرر إقامتها يوم 6 ديسمبر 2023.

تأجلت مباراة الأهلي وزد بسبب تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الأول مع شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، ولم تحدد لجنة المسابقات الموعد الجديد لمباراة الأهلي وزد.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد، يوم 8 ديسمبر 2023، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 9 ديسمبر.

يذكر أن الأهلي يواجه يانج أفريكانز، في السادسة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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