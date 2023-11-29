التشكيل الرسمي لمباراة الزمالك وفيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار و محمود عبد الرازق " شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل مودرن فيوتشر

وفي المقابل أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي الزمالك بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة.

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي.

هجوم: احمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، طارق طه، باسم علي، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، علي زعزع، عمر السعيد، مروان محسن.