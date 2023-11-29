شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام الزمالك بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، التشكيل الاساسى لمواجهة الزمالك المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمد عبد السلام - محمد ربيعة.

خط الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - أيمن الصفاقسي - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.