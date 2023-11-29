شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من دوري nile.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات عن تأجيل مباراة زد أف سي مع الأهلي التي كان مقرر لها يوم 6 من شهر ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة من دوري nile وذلك طبقا للائحة المسابقات موسم 2023-2024.

وذلك بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في اطار مسابقة دوري ابطال إفريقيا يوم 8 من شهر ديسمبر المقبل.

فيما سيتم تحديد الموعد الجديد لمواجهة زد أف سي والأهلي فيما بعد.

يكتفي الجهاز الفني للأهلي بخوض مران وحيد في تنزانيا مساء الجمعة المقبل على ملعب المباراة الذي يستضيف مباراته ضد لمواجهة يانج أفريكانز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحصل الأهلي على راحة سلبية اليوم الأربعاء، على أن يستأنف تدريباته صباح غد الخميس على ملعب مختار التتش قبل أن يتوجه ظهر الغد إلى مطار القاهرة ومنه يستقل الطائرة التي ستقله إلى العاصمة التنزانية دار السلام لمواجهة يانج أفريكانز السبت المقبل.