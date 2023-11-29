شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعى تطمئن على ترتيبات مباراة منتخب السيدات والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمئنت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية على انتهاء ترتيبات مباراة منتخب مصر الأول للسيدات تحت قيادة محمد كمال، أمام السنغال السنغال، المقرر لها في الخامسة مساء الخميس المقبل في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ووصلت بعثة منتخب السيدات برئاسة الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة والمكلف بملف الكرة النسائية، إلى السنغال الاثنين الماضي وخاض المنتخب الوطني أمس الثلاثاء مرانًا قويًا استعدادا للمباراة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، موعدا لمباراة الذهاب، في السنغال، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة.

ويخوض منتخب السيدات مرانه الأخير اليوم الأربعاء، على الملعب الرئيسي الذي يحتضن المباراة.

وتغلب منتخب السيدات في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان ليتأهل للمرحلة الأخيرة لمواجهة السنغال.