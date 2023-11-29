شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الآن مواجهة فريق الزمالك أمام نظيره مودرن فيوتشر، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، في مواجهة صعبة ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

ويضم تشكيل كل من: "حراسة المرمى : محمد عواد، وخط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي، وخط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما، خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي. بينما ضم تشكيل على النحو التالي: "حراسة المرمى: محمود جنش، وخط الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمد عبد السلام - محمد ربيعة، وخط الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - أيمن الصفاقسي - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي، وخط الهجوم: أحمد عاطف".

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

خسر الزمالك مباراته الاخيرة فى الدوري أمام منافسه زد اف سى بهدفين مقابل هدف فيما خسر مودرن فيوتشر من انبى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

يتفوق فريق الزمالك على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن فيوتشر 9.93 مليون يورو.