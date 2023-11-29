شكرا لقرائتكم خبر عن التشيلى سييرا يعترف بمفاوضات الزمالك ويؤكد: لم أحسم موقفى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني السابق لاتحاد جدة السعودى حقيقة تلقيه عرضاً لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى تم فسخ العقد معه مؤخراً من قبل مسئولي القلعة البيضاء.

وأكد سييرا خلال تصريحات لوسائل إعلام شيلية أن اسمه مطروح بقوة لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة،مؤكداً أن الفريق الأبيض،من الأسماء التي لديها تاريخ كبير داخل قارة أفريقيا ويملك العديد من النجاحات.

وأوضح المدير الفني السابق لفريق اتحاد جدة السعودى أنه لم يحسم مصيره النهائي بشأن العرض المقدم من قبل مسئولي نادى الزمالك،حتى شهر يناير المقبل.

فى سياق متصل كشفت تقارير صحفية تشيلية أن المدرب خوسيه لويس سييرا اقترب من تدريب فريق الزمالك بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث يتولى حاليا معتمد جمال مهمة الفريق الأول، بشكل مؤقت، لحسن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ووفقا لما ذكره موقع "ردجول" التشيلي، فإن خوسيه لويس سييرا أحد الأسماء التي ارتبطت بقيادة منتخب تشيلي، بات بعيدا ويقترب من الاستمرار في الوطن العربي وهذه المرة بالدوري المصري وتحديدا مع الزمالك.

وأشار التقرير إلى أن سييرا في مفاوضات متقدمة مع الزمالك لتولي القيادة الفنية، بعدما كان مرشحا لقيادة منتخب تشيلي خلفا لإدواردو بيريزو، حيث بات الأرجنتيني ريكاردو جاريكا الأقرب لتدريب منتخب لاروخا.

وسبق لخوسيه سييرا التدريب في الوطن العربي أبرزها اتحاد جدة لمدة موسمين بداية من صيف 2016، وكانت آخر خطواته التدريبية مع فريق الوحدة السعودي في ديسمبر 2022 .



التشيلي خوسيه لويس سييرا