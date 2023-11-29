شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتعادل مع راية 0/0 ويهبط للمركز الثالث بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل راية وحرس الحدود سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس ببرج العرب في ختام مباريات الجولة العاشرة التي أقيمت اليوم .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 18 نقطة ويهبط للمركز الثالث بجدول المجموعة ، بينما رفع راية رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر .

وأسفرت مباريات اليوم عن فوز السكة الحديد على النجوم برباعية نظيفة ، كما فاز غزل المحلة على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ، كما فاز بترول أسيوط على مكادى بهدف مقابل للاشئ ، وتعادل القناة مع أسوان بهدف لمثله ، بينما فاز طنطا على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ .

ويصعد أصحاب المركزين الأول والثانى مباشرة لدورى الأضواء ، بينما يشارك صاحب المركز الثالث فى دورة رباعية مع أصحاب المراكز الأولى بدورى القسم الثانى ب يصعد منها الأول للدورى أيضا .