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حرس الحدود يتعادل مع راية 0/0 ويهبط للمركز الثالث بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - تعادل راية وحرس الحدود سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس ببرج العرب في ختام مباريات الجولة العاشرة التي أقيمت اليوم .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 18 نقطة ويهبط للمركز الثالث بجدول المجموعة ، بينما رفع راية رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر .

وأسفرت مباريات اليوم عن فوز السكة الحديد على النجوم برباعية نظيفة ، كما فاز غزل المحلة على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ، كما فاز بترول أسيوط على مكادى بهدف مقابل للاشئ ، وتعادل القناة مع أسوان بهدف لمثله ، بينما فاز طنطا على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ .

ويصعد أصحاب المركزين الأول والثانى مباشرة لدورى الأضواء ، بينما يشارك صاحب المركز الثالث فى دورة رباعية مع أصحاب المراكز الأولى بدورى القسم الثانى ب يصعد منها الأول للدورى أيضا . 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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