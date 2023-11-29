الامارات | أخر مستجدات إصابة كريستيانو رونالدو قبل ديربي النصر والهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر جمهور النصر الخبر السار الخاص بتواجد النجم البرتغالي وقائد الفريق كريستيانو رونالدو، في مباراة الجمعة القمة التي تجمع النصر والهلال في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته في لقاء برسيبوليس الإيراني، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وذكرت صحف ومواقع سعودية، أن رونالدو حضر للنادي، صباح الأربعاء، وأجرى تدريبات استرجاعية منفردا دون المشاركة في الحصة الجماعية للفريق، حيث تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مركز تدريبات ناديه النصر استعدادا لمواجهة الهلال بعد غد الجمعة

وكان رونالدو قد غاب عن تدريبات فريق النصر، الثلاثاء، وهو ما أثار القلق والجدل بين الجماهير عن إمكانية غيابه ليعود في تدريبات الأربعاء ويبشر الجمهور النصراوي.

ولم يكمل رونالدو تلك المباراة التي أقيمت في الرياض وانتهت بالتعادل السلبي، وخرج في الدقيقة 78 متأثرا بإصابة في رقبته تعرض لها بعد التحامه مع حارس الفريق الإيراني خلال محاولته الارتقاء للحصول على إحدى الكرات.

ويتصدر الهلال حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه النصر.