منتخب الجولف يحصد لقب البطولة العربية تحت 13 عاما

ياسر رشاد - القاهرة - توج منتخب مصر للناشئين تحت 13 عاما بلقب البطولة العربية فردى وفرق والمقامة حاليا فى السعودية بمشاركة 12 دولة.

واستطاع منتخب الواعدين المصرى حصد اول ذهبيتين للبعثة المصرية فى البطولة العربية للناشئين والسيدات بتحقيق المركز الاول فردى وفرق.

وحقق اللاعب عبد الرحمن الدفراوى الميدالية الذهبية للفردى بجدارة واستكمل الانجاز مع زميليه ادم ابو شبانة واديب شبانة بالحصول على الميدالية الذهبية للفرق .

وانهى الصاعد الواعد عبد الرحمن الدفراوى منافسات مرحلة 13 عاما فى المركز الاول مسجلا 4 ضربات فوق المعدل فيما جاء لاعبنا ادم ابو شبانة 10 سنوات فى الترتيب الخامس ولاعبنا اديب شبانة 11 عاما فى المركز السادس ليغرد الثلاثى معا على القمة بذهبية الفرق ايضا.

ومن جانبه اشاد رئيس البعثة ونائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير باللاعبين الصاعدين بعد التتويج بذهبية العرب مؤكدا ان اتحاد الجولف يسير نحو الطريق الصحيح لظهور جيل جديد متميز من لاعبى الجولف المصريين.

من جهة اخرى وفى باقى منافسات مراحل البطولة التى يسدل الستار عليها اليوم ينافس منتخبنا على اى من المركزين الثانى والثالث للفرق فى مرحلتى 15 و 18 عاما بينما يأمل كل من تيمور ربيع وشقيقه الاصغر محمد ربيع فى تحقيق المفاجأة والوصول للمركز الثالث فردى والميدالية البرونزية فى مرحلتى 18 و 15 عاما على الترتيب.