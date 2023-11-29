الزمالك يتخطى عقبة فيوتشر بثنائية ويصعد للمركز الخامس في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على فيوتشر بهدفين دون رد في المباراة المقامة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم أحمد سيد زيزو بالهدف الأول للفريق الأبيض في الدقيقة 39 من الشوط الأول، ثم وقع إبراهيما نداي على الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الشوط لثاني واصل الزمالك سيطرته على مجريات اللقاء وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث إلا أن الحكم قرر عدم احتسابه بسبب التسلل.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد طارق

خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - محمد روقا - إبراهيما نداي - أوباما - زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

بهذا الانتصار يرفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة 11 ليحل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الثالث بالدوري.