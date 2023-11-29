كاستيلو: الأهلي حقق فوزاً مستحقاً على الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا على حساب نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بدوري المحترفين، مؤكدًا أنه خطوة في مشوار الحفاظ على اللقب.

وأوضح أن الفريق دخل المباراة بحثًا عن الفوز وتأكيد الصدارة في ظل أهمية جميع المواجهات، واهتمام الجهاز الفني بالاستمرار في تقديم العروض القوية ومواصلة الانتصارات.

وأضاف: كان مهمًّا للغاية أن نحقق الفوز ونؤكد جدارتنا بالصدارة. ولا وقت لدينا للراحة حيث أنهينا مباراة مهمة في الدوري ونستعد مباشرة للقاء في الكأس، ولدينا مواجهة خاصة أمام الزمالك على لقب كأس السوبر.