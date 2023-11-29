مدرسة القناطر الإعدادية الجديدة بنين بأسيوط تنظم دوري الفصول لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - تتميز مدرسة القناطر الاعدادية الجديدة بنين بأسيوط بتوفير فرص رياضية متميزة لطلابها، حيث يتم تنظيم دوري كرة القدم بإشراف الكابتن أحمد عبد المعطي والكابتن أسامة. وتعتبر مباريات الفصول الأولى الاعدادية من أكثر المباريات حماسًا وجدية في المدرسة.

في إحدى المباريات الحماسية بين فصول 1/1 و5/1، اندفع اللاعبون بكل قوة وعزيمة للتنافس على الفوز. وإثر مجهود جماعي رائع، استطاع فصل 1/1 الظفر بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد من فصل 5/1. تألق فريق فصل 1/1 في المباراة بمنظومة لعب قوية وتناغم بين اللاعبين.

وقد رحب فؤاد حمدي مدير مدرسة القناطر الاعدادية الجديدة بنين بأسيوط بنجاح فريق فصل 1/1 وأشاد بروحهم الرياضية وتفانيهم في التدريب والتحضير للمباريات. وأكد أن هذا الفوز يعكس العمل الجاد والاجتهاد الذي يبذله الطلاب في المدرسة، ويعزز روح المنافسة الشريفة بين الفصول.

وأكد فؤاد حمدي بأن مباريات دوري كرة القدم في مدرسة القناطر الاعدادية الجديدة بنين بأسيوط تعكس الروح الرياضية العالية والاحترافية في التدريب والتحضير، مما يعزز اهتمام الطلاب بالنشاط الرياضي ويساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم البدنية. ومن المؤمل أن تستمر هذه المسيرة الناجحة لفريق فصل 1/1 وتحقق مزيدًا من الانتصارات في المستقبل.

جانب من المباراة

جانب من المباراة