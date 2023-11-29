"الأداء لا يليق بالأهلي".. تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر وخالد بيبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مع مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم، ولجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، بعد تعادل الفريق في آخر مباريات المارد الأحمر في الدوري الممتاز، أمام فريقي الجونة وسموحة.

وتعادل الأهلي إيجابيًا أمام الجونة في الجولة الرابعة المؤجلة 1/1، ثم تعادل سلبيًا أمام سموحة ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الممتاز "دوري نيل".

وناقش الخطيب في الاجتماع كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول في الفترات الماضية، وأهمها تباين وتذبذب المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي.

وتحدث الخطيب مع كولر على انعدام التركيز لدى بعض العناصر في فريق الكرة، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره، بحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي



وعقد الخطيب، اجتماع مع مارسيل كولر مدرب الفريق، وخالد بيبو مدير الكرة، طلب منهم تقديم تفسير واضح للأسباب التي جعلت فريق الكرة لا يقدم المطلوب منه داخل الملعب، وأهمية تطبيق كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح.

وشدد الخطيب على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.