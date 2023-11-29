من أمام المستشفى.. جماهير الأهلي توجه رسالة خاصة لـ العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



حرص عدد من جماهير النادي الأهلي، على زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية صعبة خلال الفترة الماضية.

ووجهت بعضًا من جماهير الأهلي رسالة إلى العامري فاروق من أمام المستشفى التي يخضع فيها للعلاج، مدون عليها: "العامري فاروق رجل أخلص للكيان فعشقه ملايين الأهلاوية".

ونشر هشام العامري، شقيق العامري فاروق صورة من تواجد جماهير الأهلي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلقًا: ""يعجز اللسان عن شكر حضراتكم، جمهور الأهلي على راسنا والله، يا رب يا عامري يا حبيبي تقوم بالسلامة يا رب، وحشتنا كلنا اقسم بالله".

وخضع العامري فاروق لأكثر من عملية جراحية في المخ، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، استدعى إجراء جراحات متعددة في المخ لإيقاف النزيف.



ومر على غياب العامري فاروق أكثر من 20 يومًا بعد إغماء مفاجئ داخل مقر النادي، وإجراء عمليات جراحية.