الزمالك يواصل صحوته مع معتمد جمال بالفوز على فيوتشر بهدفين

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره فيوتشر بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على استاد السلام في الجولة السابعة من بطولة الدوري السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت المباراة جيدة المستوى بين الفريقين، حيث بدأ الزمالك بشكل قوي هجوميا مع تراجع لفريق فيوتشر في الشوط الأول.

تقدم الزمالك في البداية عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، وأضاف السنغالي إبراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق فيوتشر العودة للمباراة، وضغط هجوما، ولكن تماسك نادي الزمالك ونجح في حسم اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الرابع.