فانتازي.. من الذي يجب بيعه لشراء لاعبي خط وسط جُدد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقوم كشافة الدوري الإنجليزي بتقييم لاعبي خط الوسط الأكثر ملكية، من أجل مساعدة مدربي فانتازي بتغيير بعض لاعبي الوسط لشراء المتألقين أصحاب جدول المباريات الجيد، أمثال أنتوني جوردون (5.9 مليون جنيه إسترليني) وبراين مبيومو (7 مليون جنيه إسترليني) وجيريمي دوكو (6.7 مليون جنيه إسترليني) جميعهم من بين اللاعبين الستة الأكثر شراءً للجولة الرابعة عشر.

محمد صلاح لاعب ليفربول (13 مليون جنيه إسترليني) هو خط الوسط الأفضل أداءً في فانتازي خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حيث حصل على 31 نقطة بفضل ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة.

وعانى جارود بوين (7.6 مليون جنيه إسترليني) من عمليات البيع التي وصلت إلى 272 ألف بعد غيابه عن مباراة وست هام يونايتد أمام بيرنلي في الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، عادل لاعب وست هام أهداف صلاح الثلاثة في آخر أربع مباريات له، مما يشير إلى أن المدربين الذين استغنوا عنه من الممكن أن يندموا على هذا القرار إذا كان جاهزا لمواجهة كريستال بالاس في الجولة المقبلة.

وكما شارك بوكايو ساكا لاعب أرسنال (8.8 مليون جنيه إسترليني) ومبيومو لاعب برينتفورد في ثلاثة أهداف.

ومع ذلك، أحبط ساكا إلى حد ما نسبة ملكيته البالغة 53 في المائة من خلال فشله في التسجيل، واعتمد بدلاً من ذلك على ثلاث تمريرات حاسمة.

وكان سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير (9.6 مليون جنيه إسترليني) وكاورو ميتوما لاعب برايتون (6.5 مليون جنيه إسترليني) من أكبر اللاعبين الكبار فشلا خلال آخر أربع مباريات.

ولدى سون هدف واحد فقط في آخر أربع مباريات، وسيزور مانشستر سيتي في الأسبوع الرابع عشر.

وفي الوقت نفسه، قدم ميتوما تمريرة حاسمة واحدة فقط في مبارياته الأربع الأخيرة، إنه اللاعب الأكثر مبيعًا في الجولة حيث تم بيعه من قبل أكثر من 281 ألف مدرب فانتازي.

من لديه أكبر تهديد على مرمى الخصم آخر 4 مباريات؟

تُظهر إحصائيات مبيومو سبب وضعه كهدف رئيسي لمدربي فانتازي في الجولة الرابعة عشر، ويحتل نجم برينتفورد المركز الأول من حيث التسديدات والكرات داخل منطقة الجزاء، بينما تتقاسم فرصه الخمس الخطيرة مع صلاح.

واحتلت كل من تسديدات بوين العشر وثماني تسديدات في منطقة الجزاء المركز الثاني، مما يوضح سبب كونه مصدرًا موثوقًا في تسجيل الأهداف في موسم 2023/24.

ومع ذلك، سيكون مالكي سون وساكا قلقين إلى حد ما بشأن إمكاناتهم في تسجيل الأهداف، حيث حصل سون على فرصة واحدة كبيرة فقط خلال هذه الجولة، بينما لم يحصل ساكا على أي فرصة.

وتعتبر تسديدتا ساكا داخل منطقة الجزاء مثيرة للقلق بشكل خاص، وتساعد تمريراته العشر المفتاحية وأربع فرص خطيرة، في تفسير اعتماده الأخير على التمريرات الحاسمة.

وفي هذه الأثناء، تعادل ميتوما مع صلاح في كل من التسديدات والكرات داخل منطقة الجزاء هنا، على الرغم من أن الياباني لم يخلق سوى فرصة واحدة فقط في آخر أربع مباريات له.

من لديه أفضل جدول مباريات؟

بينما يبدأ جدول مباريات مصنف "سهل" خلال السبع مباريات المقبلة لبرينتفورد، فإن مبيومو لن يخوض الجولة الثامنة عشر بسبب مشاركة نظيره مانشستر سيتي في مونديال الأندية.

مبيومو وصلاح إلى جانب ساكا وسون، من بين هؤلاء الأربعة، يتمتع نجم أرسنال بجدول المباريات الأكثر ملاءمة حيث سيخوض مباراة واحدة فقط صعبة خارج ملعبه أمام ليفربول في الجولة الثامنة عشر.

وهناك تناقض كبير في الجداول الزمنية لصلاح وسون، بينما يواجه الريدز فولهام وشيفيلد يونايتد وكريستال بالاس في الأسابيع الثلاثة المقبلة، يزور توتنهام مانشستر سيتي ويستضيف نيوكاسل يونايتد.

إذن، ما الذي يجب على المديرين فعله؟

صلاح هو لاعب خط الوسط الوحيد الذي لا ينبغي أن يكون هناك أي شك حوله، لأنه في طريقه للوصول للنقطة رقم 230 للموسم السابع على التوالي.

وتشير إحصائيات تهديد مرمى الخصم لمبيومو إلى أنه يمكنه أيضًا إحداث تأثير كبير في الفترة المقبلة، بل إن هناك جدل حول تعيينه "كابتن" للفريق على أرضه أمام لوتون تاون في الجولة المقبلة.

وفي حين أن افتقار سون وساكا للفرص الخطيرة في الآونة الأخيرة يشكل بلا شك مصدر قلق، فإن إبداع الأخير يبقي تحقيقه للنقاط مستمر.

في الواقع، فشل مرتين فقط في المشاركة بالأهداف خلال 12 مباراة، في حين أن سون أخفق في ثمانية من 13 مباراة.

ومباراة توتنهام على أرضه مع إيفرتون في الجولة الثامنة عشر هي بلا شك في صالح سون ويمكن أن تجعله من أفضل اختيارات شارة "الكابتن" لأن صلاح وساكا يتواجهان وجهاً لوجه في آنفيلد.