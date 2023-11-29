بعد الفوز على فيوتشر.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

حقق فريق نادي الزمالك انتصاره الثاني على التوالي في منافسات الدوري العام، واستطاع تخطي عقبة فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 2/0، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية.

ويشارك فريق الزمالك هذا الموسم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث استطاع التغلب على فريق أبو سليم الليبي بهدف دون رد، واحتل المركز الثاني في مجموعته خلف ساجرادا الأنجولي.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من أبو سليم الليبي وسوار كوياه الغيني و ساجرادا الأنجولي.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية أمام فريق سوار الغيني، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام سوار الغيني

يستضيف فريق الزمالك نظيره سوار الغيني، الأحد القادم 3 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك في إطار دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة بين الزمالك وسوار الغيني على ملعب ستاد السلام، والمذاعة على قنوات بين ان سبورت المشفرة.