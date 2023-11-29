شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال: الفوز على مودرن فيوتشر مهم وموقف الزمالك فى الدورى لا يليق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب معتمد جمال، المدير الفني المؤقت للزمالك، عن رضاه بعد الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى NILE، مؤكداً غلقه صفحة الدورى من أجل الاستعداد للمباراة القادمة أمام سوار الغينى في الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية.

وقال جمال خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة "ON TIME SPORTS1" إن الزمالك حصل على ثلاث نقاط مهمة من مودرن فيوتشر، عدلوا موقف الفريق الأبيض في ترتيب جدول دورى NILE، خصوصاً أن موقف الفارس الأبيض في الجدول حالياً لا يليق بالفريق.

ورد جمال على سؤال البدء برأس حربة أساسي وجلوس بعض اللاعبين على مقاعد البدلاء قائلا: "أحترم كل وجهات النظر ولكن أنا المتواجد مع الفريق وأعلم جيداً حالة اللاعبين، هناك من يتم تجهيزه والآخر عائد من إصابة، وأرجو عدم وضع تصورات وأنتوا بعيد عن الفريق، ونعمل على حسب المباريات والإمكانيات".

وحقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

سجل هدفي الزمالك كلا من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.