شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي وخسارة الزمالك فى الجولة الـ13 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشهدت هذه الجولة فوز كل من الأهلى على 36/33 طلائع الجيش، وهليوبوليس على الطيران 32/29 برميات الترجيح، وسبورتنج على الزمالك 30/25، والبنك الأهلى على الزهور 31/30، والشمس على أصحاب الجياد 23/20.

بينما تشهد الجولة المقبلة الأربعاء القادم لقاءات بين كل من الطيران مع الأهلى، والزمالك مع طلائع الجيش، والزهور مع هليوبوليس، والمعادى مع سبورتنج، والعبور مع البنك الأهلى، وسموحة مع الجزيرة، والشمس مع الترسانة، وأصحاب الجياد مع الأوليمبى.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.