شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتتح الدبلومة الأفريقية D37 وD38 بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اتحاد الكرة اليوم الأربعاء الدبلومة الأفريقية D37 وD38 بالفيوم، تحت إشراف إدارة المدربين بالاتحاد بقيادة جمال محمد علي، وفرع الكرة بالفيوم.

وأقيمت مراسم افتتاح الدورة على ملاعب بدمو بالفيوم وتقدم لها 50 مدربا تم تقسيمهم على مجموعتين، وحضرها وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة وعضو مجلس النواب وبكري صادق رئيس لجنة الحكام بالمنطقة.

ويشرف على الدورة جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، وسامح سعد المدير التنفيذي لفرع الفيوم، وأحمد عبد الباقي محاضر رئيسي بالدورة.

وفي وقت سابق، ثمّن الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين، نجاح الرخصة التدريبية A في اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التي تم تشكيلها مؤخرًا، وكذلك اختيارات المديرين الفنيين للأندية هذا الموسم.

وقال جمال محمد على فى تصريح له إنه بعد عودة دبلومات التدريب الأفريقية بعد توقف سبع سنوات وتنظيم الاتحاد المصري لكرة القدم للرخصة A وعدد 30 رخصة D في خلال سته أشهر، جاءت الاختيارات لتثبت وتؤكد نجاح الرخص التدريبية.

واعتبر المسئول في اتحاد الكرة عن الرخص التدريبية، أن تعيين أحمد الكاس ووائل رياض شيتوس وعادل مصطفى، انتصار وشهادة نجاح للرخص، حيث تغيرت وجه نظر المسئولين في الأندية لتعيين المدربين الذين يجمعون بين الخبرة والعلم.

وأوضح جمال محمد على أنه استمر وترقى وتولى 19 مدربًا من أصل 25 حصلوا على الرخصة التدريبية A، قائلا: "بدون مبالغة أنا الأسعد بكل منصب يتولاه أحد أعضاء دبلومة التدريب الأفريقية A بعدما تم هذا الموسم تعيين علي ماهر ومحمد عبد الكريم وأمين عمر النور فى المصرى. ومجدي عبد العاطي في زد، وخالد بيبو مدير كرة بالأهلي، ووليد صلاح الدين مدير قطاع الناشئين".