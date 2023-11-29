شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يعلن إصابة مصطفى شلبى بشرخ فى وجه القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معتمد جمال، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إصابة مصطفى شلبى لاعب الفريق بشرخ في القدم وخضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة المقبلة.

وأضاف جمال خلال تصريحات في المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر: "مصطفى شلبي يعاني من شرخ في القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت قيادة الجهاز الطبي ويتم تجهيزه بالشكل الأمثل بنسبة 100%"، وأن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي يؤدي عمله على أكمل وجه وهو من أفضل رؤساء الأجهزة الطبية في مصر.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ورفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

سجل هدفي الزمالك كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.