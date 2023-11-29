شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب السيدات والسنغال في تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الأول للسيدات تحت قيادة محمد كمال، أمام نظيره السنغالي، مساء غد الخميس في الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وتنطلق صافرة المباراة بين مصر والسنغال للكرة النسائية في الخامسة مساء الخميس بالسنغال، وتقام مباراة العودة في الخامس من ديسمبر المقبل فى مصر.

ووصلت بعثة منتخب السيدات برئاسة الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة والمكلف بملف الكرة النسائية، إلى السنغال الاثنين الماضي وخاض المنتخب الوطني أمس الثلاثاء مرانًا قويًا استعدادا للمباراة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، موعدا لمباراة الذهاب، في السنغال، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة.

ويخوض منتخب السيدات مرانه الأخير اليوم الأربعاء، على الملعب الرئيسي الذي يحتضن المباراة، وتغلب منتخب السيدات في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان ليتأهل للمرحلة الأخيرة لمواجهة السنغال.