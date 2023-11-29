شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: طبيب الزمالك محترم والحديث عن وجود خلاف مع شلبى "عيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، إن محمد أسامة طبيب الفريق شخص محترم ويؤدى عمله على أكمل وجه، لافتاً إلى أن الحديث عن وجود خلاف مع مصطفى شلبى لاعب الفريق "عيب"، مطالباً من يدعى ذلك يأتي بالدليل على كلامه.

وأكد عبد الواحد السيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "ON TIME SPORTS1" أن محمد أسامة يعد إضافة كبيرة للجهاز الطبي لنادى الزمالك، موضحاً أن مصطفى شلبي رد على ما تردد من شائعات ونفاها تماما، خصوصاً أن طبيب الفريق محبوب جداً بين اللاعبين.

وأكد عبد الواحد السيد أن الزمالك استعاد الثقة بعد الفوز على مودرن فيوتشر، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين ملتزمون في المعسكرات ويبذلون قصارى جهدهم، من أجل تحقيق الانتصارات للقلعة البيضاء.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ورفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة.

سجل هدفي الزمالك كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.