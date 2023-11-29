شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى nile بعد فوز الزمالك على مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز فريق الزمالك إلى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

سجل هدفي الزمالك كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

1- بيراميدز – 16 نقطة.

2- الأهلي – 14 نقطة.

3- زد – 12 نقطة.

4-فيوتشر – 12 نقطة.

5- الزمالك – 11 نقطة.

6- الاتحاد السكندري – 11 نقطة.

7- إنبي – 10 نقاط.

8- طلائع الجيش – 10 نقاط.

9- الجونة – 9 نقاط.

10- سموحة – 9 نقاط.

11- المصري – 9 نقاط.

12- بلدية المحلة – 8 نقاط.

13- سيراميكا كليوباترا – 7 نقاط.

14- الإسماعيلي – 4 نقاط.

15- فاركو – 4 نقاط.

16- الداخلية – 4 نقاط.

17- البنك الأهلي – 3 نقاط.

18- المقاولون العرب – نقطتين.