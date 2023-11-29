يوروبا ليغ: ليفربول يخسر خدمات بيكر وجوتا

الرياص - اسماء السيد - ليفربول: أعلن المدرب الألماني لنادي ليفربول ثالث الدوري الانكليزي لكرة القدم يورغن كلوب الأربعاء أن حارس مرمى فريقه الدولي البرازيلي أليسون بيكر ومهاجمه الدولي البرتغالي ديوغو جوتا سيغيبان عن الملاعب بعد تعرضهما لإصابة عضلية في المباراة ضد مانشستر سيتي 1 1 في الدوري السبت الماضي.

وبدا أن أليسون الذي قد يغيب عن المباريات الخمس المقبلة، يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ في الدقائق الاخيرة من مواجهة سيتي لكنه تمكن من إكمال المباراة.

وقال كلوب عشية استضافة لاسك لينتس النمسوي في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ": "كلاهما سيغيبان. أليسون إصابته أخف قليلاً، لذلك علينا أن نرى. ليس يومًا بعد يوم، لن يلعب غدًا، وليس الأحد، وربما ليس في الأسبوع التالي. ثم يجب أن يكون الأمر على ما يرام نوعًا ما".

واضاف "(إصابة) أليسون ليست سيئة (كما كنا نعتقد)".