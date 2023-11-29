من يفك شفرة الـ42 في ديربي العاصمة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيعيش عشاق الكرة متعة متوقعة مساء غد، تجمع عملاقي الكرة السعودية وأقطابها في القارة الصفراء (الهلال والنصر)، عند الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، التي فازت بتنظيم إكسبو 2030.

وسيكون اللقاء الأخير الذي يشهده درة الملاعب الذي سيدخل مرحلة تطويرية وسيغلق لعامين تأهبا لكأس الأمم الآسيوية 2027، وستحتم الفرجة الكروية على فك الارتباط القسري في نتائج فوزهما التاريخي في مسابقة الدوري السعودي، الذي انطلق بشكل رسمي للمرة الأولى عام 1976، إذ يتساويان في عدد مرات الفوز بواقع 42 مواجهة، قابلها 32 حالة تعادل.

ويحاول فريق الهلال صاحب الأرض، الذي يمتلك 18 لقبا في بطولة الدوري بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، توسيع فارق نقاط صدارة دوري روشن بإضافة النقطة الـ41، والابتعاد عن النصر بفارق الـ7 النقاط ومواصلة الانتصارات المتتالية، التي وصلت هذا الموسم إلى 13 انتصارا على التوالي، وهو الامر الذي لا تحبذه فرقة البرتغالي لويس كاسترو التي ترغب في إبقاء فارق النقطة بينهما بتحقيق الفوز، ولا سيما أن الفريقان يمران بحالة فنية ومعنوية أكثر من رائعة، من تصدرهما مجموعتهما في دوري أبطال آسيا بختام الجولة الخامسة بـ13 نقطة لكل فريق.

وتبقى لغة التوقعات في مثل هذه المواجهات التي تحمل التنافس التقليدي غائبة، ولا يمكن التنبؤ فيها، في ظل تكامل صفوفهما، وإن كان الهلال يسجل حالة غياب كبيرة، والتي تخص قائد المنتخب البرازيلي نيمار ديسلفا الذي سيفتقده عشاق الكرة في العالم بعد تعرضه للإصابة في الرباط الصليبي.

نقاط قبل المواجهة

شارك كريستيانو رونالدو مع النصر في مباراة ديربي واحدة بالدوري في الموسم الماضي، كسبها الهلال بهدفين دون مقابل.

آخر مواجهة للفريقين في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، كسبها النصر بـ (2/1) سجلها كريستيانو رونالدو.

يتصدر مهاجم النصر ماجد عبد الله، قائمة هدافي ديربي الرياض بـ21 هدفا، ويأتي خلفه محمد السهلاوي بـ17 هدفا، وثالثا الراحل محمد سعد العبدلي بـ16 هدفا، والراحل أحمد الديني بـ9 أهداف، مشاركا ناصر الجوهر.

سامي الجابر هداف الهلال في تاريخ مواجهات الفريقين بـ10 أهداف، يليه ياسر القحطاني بـ9 أهداف، وسليمان مطر بـ8 أهداف، ونجيب الإمام بـ7 أهداف.

التقى الهلال والنصر في 116 مباراة في الدوري، فاز الهلال في 42 مباراة، وفاز النصر في 42 مباراة، وتعادلا سويا في 32 مباراة.

173 مباراة جمعت الفريقين بمختلف البطولات الرسمية، كانت الغلبة للهلال في 67 مرة، بينما فاز النصر في 61 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 43 مرة.

على الصعيد الآسيوي، لم يتواجه الهلال مع النصر في دوري أبطال آسيا، إلا مرة وحيدة كانت في نصف نهائي البطولة لـ2021، وحينها فاز الهلال بهدفين مقابل هدف.

أكبر نتائج الفريقين في دوري المحترفين

موسم 2008-2009 كسب الهلال المواجهة بـ(5/1)

موسم 2021-2022 كسب الهلال المواجهة بـ (4/صفر)

موسم 2021-2022 كسب النصر المواجهة بـ (3/صفر)

موسم 2021-2022. كسب النصر المواجهة بـ(2/صفر)

موسم 2013-2014، فاز الهلال بـ (4/3)

موسم 2010، فاز الهلال بنتيجة (5/3)

موسم 1988 التعادل الإيجابي بنتيجة (4/4)

موسم 1994 فاز الهلال بـ (4/1)

موسم 2010 كسب الهلال المواجهة بـ(5/3)

موسم 2012 كسب الهلال بنتيجة (4/1)

موسم 2017 كسب الهلال بنتيجة (5/1)

أكبر النتائج في حضور صافرة أجنبية