شكرا لقرائتكم خبر تسمية الجولة 15 من روشن بـ «الرياض إكسبو 2030 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي تسمية الجولة القادمة (الجولة 15) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بجولة: #الرياض_إكسبو2030؛ وذلك بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض خلال الفترة من أكتوبر 2030 حتى مارس 2031.

وتنطلق منافسات الجولة 15 من دوري روشن والمسماة بجولة #الرياض_إكسبو2030 اليوم بإقامة ثلاث مباريات، على أن تستكمل الجمعة بمواجهتين، وتختتم منافساتها السبت المقبل بإقامة 4 مباريات.

يشار إلى أن المكتب الدولي للمعارض أعلن فوز ملف المملكة بالاستضافة بعد اقتراع سري خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب (173)، في باريس، أمس الأول، حيث حصد ملف المملكة (119) صوتا من الدول الأعضاء، وتنافست على الاستضافة إلى جانب الرياض مدينتان؛ هما: بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية.

وتقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851م، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.