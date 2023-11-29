الثأر والتعويض عنوان مواجهة أبها والأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ مساء اليوم الجولة الـ 15 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الجاري بلقاء أبها وضيفه الأهلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

يصل الفريقان لهذه المواجهة برغبة التعويض بعد إخفاقهما في الجولتين الماضيتين وغياب الانتصارات، كما يأتي هذا اللقاء بعد شهر من مواجهة كأس الملك والتي جمعت الفريقين واستطاع حينها أبها من إقصاء الأهلي والتأهل لدور الـ 8 ومواصلة المشوار في البطولة.

ويسعى أصحاب الأرض والجمهور لتأكيد تفوقهم وتكرار الفوز، ولكن هذه المرة ضمن منافسات الدوري واستعادة نغمة الانتصارات عبر بوابة الأهلي بعد أن خسر أبها في الجولتين الماضيتين أمام الاتحاد وضمك بالنتيجة ذاتها أربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحمل زعيم الجنوب تاريخا مميزا على مستوى نتائج مواجهاته أمام الأهلي على ملعب المحالة ضمن لقاءات الدوري، حيث لم يخسر أمامه قط، فقد تواجها 4 مرات حقق أبها خلالها الفوز مرتين وحضر التعادل في المواجهتين الأخريين ويرغب في المحافظة على هذا السجل.

على الطرف الآخر يبحث الأهلي عن كسر هذه العقدة وتحقيق انتصاره الأول على ملعب المحالة في دوري المحترفين، حيث لم يسبق له الانتصار على أرضيته سواء في مواجهات مستضيفه الليلة أبها أو جاره ضمك.

ويأمل الفريق الغربي العودة للانتصارات ومصالحة جماهيره بعد التعثرات الأخيرة خصوصا أنه تعادل في آخر جولتين كان إحداها على الملعب ذاته أمام ضمك، وفي الوقت نفسه يرغب الأهلي في الثأر لخسارته أمام أبها في بطولة كأس الملك.

قبل المواجهة: