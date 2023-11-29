العودة للمنافسة.. طموح الاتحاد أمام الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع يستضيف فريق الاتحاد (25 نقطة) المتحسن نتائجيا مع مدربه الجديد والعائد من أوزباكستان ببطاقة التأهل الآسيوية، مساء اليوم فريق الخليج(13 نقطة) الباحث عن تحسين أوضاعه وتصحيح مساره والتقدم في سلم الترتيب، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. التأهل الآسيوي يريح الاتحاديين: إعلان تأهل الفريق الاتحادي آسيويا من أمام أجمك الأوزبكي سيجعل الاتحاد أكثر تركيزا في الدوري.

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