الامارات | الزمالك يفوز في الدوري المصري ويقترب من الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الزمالك فوزاً هاما ومستحقا على فريق مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وخلال القاء افتتح أحمد سيد زيزو التسجيل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 39، ثم أضاف إبراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة 48 بالشوط الأول، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة ويقفز إلى المركز الخامس بعد أن كان عاشرًا، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وخسر اثنين وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبوه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 9 أهداف.

ويقترب الأهلي من الأهلي المصري الذي يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة ولكن من 6 مباريات فقط، مقابل 7 مباريات خاضها الزمالك ليقترب الأمل من جديد لجمهور الزمالك على محاولة المنافسة على لقب الدوري.

أما فيوتشر فيحتل المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري بعد أن تجمد رصيده عند 12 نقطة، حيث حقق 4 انتصارات من 7 جولات، فيما نال 3 خسائر وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباك الفريق 4 فقط.

وكان الزمالك قد نجح من القبل في الفوز خلال 5 مواجهات قابل فيها فريق فيوتشر ببطولة الدوري، ليؤكد الفارس الأبيض تفوقه المستمر على فيوتشر.