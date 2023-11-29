رئيس الزمالك يستقبل رئيس الإتحاد الإماراتي لليد

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد مساء اليوم الأربعاء بمقر القلعة البيضاء.



وشهدت الجلسة توجيه الدعوة من رئيس الاتحاد الإماراتي لرئيس نادي الزمالك لحضور مباراة كأس السوبر المصري، التي تجمع بين فريقي الزمالك والأهلي، والمقرر لها يوم 9 ديسمبر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأن كابتن حسين لبيب سبق له خوض تجربة الاحتراف بالدوري الإماراتي في نادي العين ويرتبط بعلاقات وطيدة مع مسؤولي الاتحاد الإماراتي لكرة اليد السابقين والحاليين.

وتم الحديث عن سبل التعاون بين الاتحاد الإماراتي لكرة اليد ونادي الزمالك مستقبلاً.

وشهدت الجلسة حضور كل من، أحمد سليمان وهاني شكري وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة، ومنح مجلس الزمالك درع النادي لرئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، في حين أهدى نبيل عاشور درع الاتحاد الإمارتي لرئيس الزمالك.