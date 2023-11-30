شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: نيمار تعرض لإصابة بكدمة فى الأنف وحالته مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها سيد عبد الله "نيمار" لاعب الأبيض، في لقاء مودرن فيوتشر اليوم في مسابقة الدوري.

وقال رئيس الجهاز الطبي: "نيمار تعرض لإصابة بكدمة في الأنف أدت إلى جرح سطحي، واللاعب شعر بدوخة وفضل الجهاز الطبي عدم استكماله للمباراة".

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن حالة اللاعب مطمئنة وسيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الفريق المقبلة بصورة طبيعية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

سجل هدفي الزمالك كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.