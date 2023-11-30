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أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها بيرسي تاو يقترب من اللحاق ببعثة الأهلي في رحلة السفر إلى تنزانيا.

بيرسي تاو يقترب من اللحاق ببعثة الأهلي في رحلة السفر إلى تنزانيا

اقترب بيرسي تاو لاعب الأهلي من اللحاق بقائمة فريقه المسافرة إلى تنزانيا عصر الغد، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بيرسي تاو يقترب من اللحاق ببعثة الأهلي في رحلة السفر إلى تنزانيا

تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من دوري nile.. رسميًا

أعلنت لجنة المسابقات عن تأجيل مباراة زد أف سي مع الأهلي التي كان مقرر لها يوم 6 من شهر ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة من دوري nile وذلك طبقا للائحة المسابقات موسم 2023-2024.

تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من دوري nile.. رسميًا

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز

يعود محمود كهربا لاعب الأهلي لقيادة هجوم فريقه في مباراته أمام يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة فريقه أمس أمام سموحة بسبب الإيقاف.

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز

موديست يواصل الغياب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز

أصبح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي مهددا باستمرار الغياب عن فريقه في مباراة  يانج أفريكانز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

موديست يواصل الغياب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز

 

الأهلي يخوض مرانا وحيدا فى تنزانيا قبل موقعة يانج أفريكانز

يكتفي الجهاز الفني للأهلي بخوض مران وحيد في تنزانيا مساء الجمعة المقبل على ملعب المباراة الذي يستضيف مباراته ضد لمواجهة يانج أفريكانز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يخوض مرانا وحيدا فى تنزانيا قبل موقعة يانج أفريكانز

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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