شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها بيرسي تاو يقترب من اللحاق ببعثة الأهلي في رحلة السفر إلى تنزانيا.

بيرسي تاو يقترب من اللحاق ببعثة الأهلي في رحلة السفر إلى تنزانيا

اقترب بيرسي تاو لاعب الأهلي من اللحاق بقائمة فريقه المسافرة إلى تنزانيا عصر الغد، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من دوري nile.. رسميًا

أعلنت لجنة المسابقات عن تأجيل مباراة زد أف سي مع الأهلي التي كان مقرر لها يوم 6 من شهر ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة من دوري nile وذلك طبقا للائحة المسابقات موسم 2023-2024.

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز

يعود محمود كهربا لاعب الأهلي لقيادة هجوم فريقه في مباراته أمام يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة فريقه أمس أمام سموحة بسبب الإيقاف.

موديست يواصل الغياب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز

أصبح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي مهددا باستمرار الغياب عن فريقه في مباراة يانج أفريكانز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.