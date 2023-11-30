شكرا لقرائتكم خبر عن العقم الهجومي يجبر الأهلي على إعادة النظر فى ضم مهاجم محلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي تغيير سياستهم بشأن التعاقد مع مهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد الأزمة الهجومية التي عانى منها الفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالي، وشكواه من أزمة إهدار الفرص أمام مرمى المنافس وغياب الفاعلية الهجومية على عكس الموسم الماضي.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي إلى التعاقد مع مهاجم محلي خلال الميركاتو الشتوي لإيجاد حلا للأزمة الهجومية، لاسيما مع تراجع مستوى الثنائي أنتوني موديست وصلاح محسن، وعدم تقديم المردود المطلوب منهما.

ويوجد أكثر من مهاجم محلي مرشح لتدعيم هجوم الأهلي في يناير مثل أحمد أمين قفة لاعب إنبي، وأحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر وبلال مظهر لاعب باناثينايكوس اليوناني.

وعبّر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف المدير الفني خلال تصريحات بعد المباراة: "خلال الشوط الأول لم يكن لدينا القوة الكافية، وخلال الشوط الثاني كان الهجوم في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ9 لاعبين تكون هناك صعوبة، وحاولنا البحث عن حلول ولكن لم نوفق خلال المباراة".

وأوضح كولر أنه بين شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين في استغلال الضربات الثابتة، وأنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك أخطاء متكررة خلال المباريات مثل إضاعة الوقت، وهناك لاعب من سموحة كان يستحق البطاقة الحمراء ولكم لم يحدث ذلك.

وشدد كولر على أن الفريق يفتقد بعض اللاعبين بشكل إجباري بسبب الإصابات، وهناك لاعبون عائدون للمشاركة مثل علي معلول، والقائمة التي تم اختيارها للمباراة قد تكون اضطرارية.