شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى: لا أعانى من أى كسور فى القدم وطبيب الزمالك غير مقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى شلبى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه لا يعانى من أي كسور في القدم، مؤكداً أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق يتابع حالته باستمرار، نافياً ما تردد عن خضوعه لفحوصات تحت إشراف طبيب آخر خارج النادى.

وأضاف شلبى خلال "استورى" إنستجرام: "أولا كل الأخبار المتداولة عن خضوعى لفحوصات طبية خارج النادى ومع طبيب آخر غير طبيب الزمالك أخبار غير صحيحة، وأتابع البرنامج التأهيلى والعلاجى الخاص بإصابتى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، الذى يعمل معى منذ تعرضى للإصابة ويتابع الأمور لحظة بلحظة".

تابع: "حتى في الإصابة الأولى التي تعرضت لها في وقت سابق وتماثلت بعدها للشفاء بشكل تام ولا يوجد أي تقصير من جانب الدكتور محمد أسامة، خضعت لأشعة جديدة منذ يومين، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة ضمن البرنامج العلاجى والمتابعة الخاصة بإصابتى في الفترة الحالية أقوم بتنفيذ البرنامج العلاجى الخاص بى يومياً داخل نادى الزمالك، وللتوضيح لا أعانى من أي كسور في القدم كما تردد".



مصطفى شلبى

وحقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

سجل هدفي الزمالك كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.