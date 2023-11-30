شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الخميس فى الجولة السابعة من دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غد الخميس في الدوري المصري، حيث تقام 3 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الجولة السابعة.

وتقام غدا الخميس 30 نوفمبر 2023 مباراة الاتحاد السكندري مع نظيره زد إف سي في لقاء هام، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري موسم 2023/24، وهي المباراة التي يديرها الحكم وائل فرحان.

محمد الغازي سيكون حكما لمباراة المقاولون العرب وفاركو المقرر لها 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري Nile.

فيما سيكون محمد عباس قابيل حكما لمباراة طلائع الجيش والجونة المقرر لها السابعة مساء غد الخميس باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى. وجاءت أطقم الحكام كالتالي: