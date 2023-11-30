اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023 فى مقدمتها ، تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من دوري nile.

تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من دوري nile.. رسميًا

أعلنت لجنة المسابقات عن تأجيل مباراة زد أف سي مع الأهلي التي كان مقرر لها يوم 6 من شهر ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة من دوري nile وذلك طبقا للائحة المسابقات موسم 2023-2024.

تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من دوري nile.. رسميًا

الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري

حقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري

 

معسكر مفتوح لمنتخب الشباب الخميس والجمعة بمشاركة 50 لاعبا جديدا

في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الأندية سواء بالدورى الممتاز أو دوري المحترفين في هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر ، يخوض منتخب الشباب معسكرا مفتوحا غدا وبعد غد على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة. 

 

معسكر مفتوح لمنتخب الشباب الخميس والجمعة بمشاركة 50 لاعبا جديدا

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز

يعود محمود كهربا لاعب الأهلي لقيادة هجوم فريقه في مباراته أمام يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة فريقه أمس أمام سموحة بسبب الإيقاف.

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز

الزمالك يحاول سرعة تجهيز مصطفى شلبى بعد الإصابة

يجرى مصطفى شلبى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فحوصات طبية جديدة خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على إصابته بعدما أكد اللاعب للجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة باستمرار معاناته من آلام القدم.

 

الزمالك يحاول سرعة تجهيز مصطفى شلبى بعد الإصابة

 

موديست يواصل الغياب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز

أصبح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي مهددا باستمرار الغياب عن فريقه في مباراة  يانج أفريكانز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

موديست يواصل الغياب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز

 

أحمد فتوح وصبحى والزنارى يخوضون تدريبات منفردة فى الزمالك.. صور

ظهر الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى بالإضافة إلى عبد الله جمعة، لاعبو الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك في مقر القلعة البيضاء اليوم.

 

أحمد فتوح وصبحى والزنارى يخوضون تدريبات منفردة فى الزمالك.. صور

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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