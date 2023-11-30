- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023 فى مقدمتها ، تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من دوري nile.
تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من دوري nile.. رسميًا
أعلنت لجنة المسابقات عن تأجيل مباراة زد أف سي مع الأهلي التي كان مقرر لها يوم 6 من شهر ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة من دوري nile وذلك طبقا للائحة المسابقات موسم 2023-2024.
الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري
حقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.
معسكر مفتوح لمنتخب الشباب الخميس والجمعة بمشاركة 50 لاعبا جديدا
كهربا يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز
يعود محمود كهربا لاعب الأهلي لقيادة هجوم فريقه في مباراته أمام يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة فريقه أمس أمام سموحة بسبب الإيقاف.
الزمالك يحاول سرعة تجهيز مصطفى شلبى بعد الإصابة
موديست يواصل الغياب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز
أصبح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي مهددا باستمرار الغياب عن فريقه في مباراة يانج أفريكانز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.
أحمد فتوح وصبحى والزنارى يخوضون تدريبات منفردة فى الزمالك.. صور
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز