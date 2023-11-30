شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سوار الغيني بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام سوار الغيني يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة بين الزمالك وسوار الغيني على ملعب استاد السلام يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

سجل هدفي الزمالك كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.