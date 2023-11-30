شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات تحكيمية جدلية فى لقاء الزمالك وفيوتشير فى حضور الـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن مباراة والزمالك وفيوتشر شهدت أكثر من اختبار تحكيمي خلال فعاليات اللقاء الذى أقيم مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ7 من عمر دوري نايل، وانتهت بفوز الأبيض 2 / صفر، وأدارها حكم الدرجة الأولى طارق مجدى الذى تمتع بلياقة بدنية جيدة ساعدته بشكل كبير في التواجد في المكان المناسب أغلب فترات المباراة التي استمرت حتى الدقيقة 100 من زمن المواجهة.

وأوضح الخبير التحكيمى أن الحكم سمح باستمرار اللعب والتنافس العادل على الكرة، وكان موجودا في الموعد واحتسب 24 مخالفة في تقدير مناسب، وجاءت أبرز القرارات المؤثرة باللقاء كالتالي:

في الدقيقة 11 أشار المساعد على تسلل أحمد عاطف بعد سدد الكرة في المرمى والـ"VAR" أكد القرار.

في الدقيقة 38 فرمان من الحكم بركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة سيف الجزيري قدم ويد مدافع فيوتشير ترتكب المخالفة والـ"VAR" أكد القرار عبر "الكومينكيشن سيستم"، في الدقيقة 88 سدد زيزو لاعب الزمالك الكرة داخل مرمى فيوتسير لكن المساعد الأول أشار بتسلل وأكد الـ"VAR" القرار بعد مراجعة صحيحة.

وأشار المساعدان إلى 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون وكان لهم دورا بارزا في القرارات المؤثرة باللقاء، الحكم الرابع بذل جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية، وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.