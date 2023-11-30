شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول في شباك مودرن فيوتشر من ركلة جزاء، بينما ساهم في صناعة الهدف الثاني والذي سجله زميله إبراهيما نداي، ليرفع اللاعب رصيده التهديفي إلى أربعة أهداف هذا الموسم ينافس بهم على لقب هداف المسابقة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

سجل هدفي الزمالك كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وإبراهيما نداي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى3 مباريات وخسر مباراتين، وتعادل فى مثلهم، وسجل لاعبوه 14 هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات، وخسر ثلاثة مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وتلقت شباكه 6 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر كالتالي: