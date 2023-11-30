منتخب الصالات يهزم السعودية وديا للمرة الثانية

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة، المدير الفنى، فوزه للمرة الثانية على منتخب السعودية الأوليمبى بـ8 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

سجل أهداف منتخب مصر كل من محمد سعيد سوبر هاتريك، وهدف لكل من أحمد حمص، صلاح فرج الله، على فرج، مصطفى حسانين.