شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يهزم السعودية وديا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة، المدير الفنى، فوزه للمرة الثانية على منتخب السعودية الأوليمبى بـ8 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
سجل أهداف منتخب مصر كل من محمد سعيد سوبر هاتريك، وهدف لكل من أحمد حمص، صلاح فرج الله، على فرج، مصطفى حسانين.
وأكد جهاد عرفة أن العناصر الجديدة التى تم ضمها أثبتت كفاءة ومهارة كبيرة، خاصة أنه يعمل مع جهازه المعاون على تكوين صف ثانٍ للمنتخب فى ظل عملية الإحلال والتجديد للنزول بمعدل الأعمار.
ويضم الجهاز الفنى المعاون كل من سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، وأحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مدير المهات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز