شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإماراتى يدعو رئيس الزمالك لحضور سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشهدت الجلسة توجيه الدعوة من رئيس الاتحاد الإماراتي لرئيس نادي الزمالك لحضور مباراة كأس السوبر المصري، التي تجمع بين فريقي الزمالك والأهلي، والمقرر لها يوم 9 ديسمبر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة أن حسين لبيب سبق له خوض تجربة الاحتراف بالدوري الإماراتي في نادي العين، ويرتبط بعلاقات وطيدة مع مسؤولي الاتحاد الإماراتي لكرة اليد السابقين والحاليين.

وتم الحديث عن سبل التعاون بين الاتحاد الإماراتي لكرة اليد ونادي الزمالك مستقبلاً، وشهدت الجلسة حضور كل من، أحمد سليمان وهاني شكري وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة، ومنح مجلس الزمالك درع النادي لرئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، في حين أهدى نبيل عاشور درع الاتحاد الإمارتي لرئيس الزمالك.