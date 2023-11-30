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أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري.

الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري

حقق فريق الزمالك فوزًا مستحقًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

الزمالك يهزم مودرن فيوتشر بثنائية ويقفز للمركز الخامس بالدوري

تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من دوري nile.. رسميًا

أعلنت لجنة المسابقات عن تأجيل مباراة زد أف سي مع الأهلي التي كان مقرر لها يوم 6 من شهر ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة من دوري nile وذلك طبقا للائحة المسابقات موسم 2023-2024.

تأجيل مباراة الأهلي وزد في الجولة الثامنة من دوري nile.. رسميًا

معسكر مفتوح لمنتخب الشباب الخميس والجمعة بمشاركة 50 لاعبا جديدا

في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الأندية سواء بالدورى الممتاز أو دوري المحترفين في هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر ، يخوض منتخب الشباب معسكرا مفتوحا غدا وبعد غد على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة. 

 

معسكر مفتوح لمنتخب الشباب الخميس والجمعة بمشاركة 50 لاعبا جديدا

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز

يعود محمود كهربا لاعب الأهلي لقيادة هجوم فريقه في مباراته أمام يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في مباراة فريقه أمس أمام سموحة بسبب الإيقاف.

كهربا يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز

الزمالك يحاول سرعة تجهيز مصطفى شلبى بعد الإصابة

يجرى مصطفى شلبى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فحوصات طبية جديدة خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على إصابته بعدما أكد اللاعب للجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة باستمرار معاناته من آلام القدم.

 

الزمالك يحاول سرعة تجهيز مصطفى شلبى بعد الإصابة

 

موديست يواصل الغياب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز

أصبح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي مهددا باستمرار الغياب عن فريقه في مباراة  يانج أفريكانز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

موديست يواصل الغياب عن الأهلي أمام يانج أفريكانز

 

أحمد فتوح وصبحى والزنارى يخوضون تدريبات منفردة فى الزمالك.. صور

ظهر الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى بالإضافة إلى عبد الله جمعة، لاعبو الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك في مقر القلعة البيضاء اليوم.

 

أحمد فتوح وصبحى والزنارى يخوضون تدريبات منفردة فى الزمالك.. صور

تعرف على نتائج مباريات اليوم من دورى المحترفين

نجح السكة الحديد في تحقيق فوز كبير على النجوم برباعية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد السكة ضمن فاعليات الجولة العاشرة من دورى القسم الثانى أ، ليرتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الخاسرعند 6 نقاط ومازال في المركز الـ18.

تعرف على نتائج مباريات اليوم من دورى المحترفين

 

بعثة بيراميدز تطير إلى نواكشوط لمواجهة نواذيبو بدورى أبطال أفريقيا.. صور

توجهت بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز  إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لخوض مباراة نواذيبو في الجولة الثانية من دور المجموعات والمحدد لها السبت المقبل، ثم السفر بعدها مباشرة إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء صن داونز بالجولة الثالثة.

 

بعثة بيراميدز تطير إلى نواكشوط لمواجهة نواذيبو بدورى أبطال أفريقيا.. صور

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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