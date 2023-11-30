شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: أى ناد يعتذر عن المشاركة بكأس الرابطة يحرم من الحصول على مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تأجيل مباراة الأهلى و زد، وبيراميدز مع الجونة فى دورى Nile بسبب الارتباطات الأفريقية.

وأشار عامر حسين فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الزمالك لم يقدم أى خطابات رسمية بخصوص مشاركته فى كأس الرابطة من عدمه، مؤكدا أى ناد سيعتذر عن كأس الرابطة سيحرم من الحصول على مليون جنيه.

وقال حسين، فيتوريا سيختار المنتخبات التى تواجه المنتخب الوطنى وديا بناء على مصلحة الفراعنة.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الدكتور جمال محمد على من الأسماء المطروحة لتولى منصب مدير فنى اتحاد الكرة، نظرا لما يملكه من خبرات كبيرة وإلمامه بكل جوانب الجبلاية، وذلك بعد مطالبة الاتحاد الأفريقى بضرورة تعيين مدير فنى لاتحاد الكرة.