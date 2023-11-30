الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
باتشكا توبولا - وست هام 21:45
أتلانتا - لشبونة 21:45
براغ - بيتيس 21:45
مارسيليا - أياكس 00:00
سيرفيت - روما 00:00
ليفربول - لاسك لينز 00:00
هاكن - ليفركوزن 00:00
الدوري السعودي
أبها - الأهلي 19:00
الرياض - الحزم 19:00
الاتحاد - الخليج 22:00
الاتحاد - زد إف سي 18:00
طلائع الجيش - الجونة 21:00
فاركو - المقاولون 21:00
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