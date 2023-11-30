اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

باتشكا توبولا - وست هام 21:45

أتلانتا - لشبونة 21:45

براغ - بيتيس 21:45

مارسيليا - أياكس 00:00

سيرفيت - روما 00:00

- لاسك لينز 00:00

هاكن - ليفركوزن 00:00

الدوري السعودي

أبها - الأهلي 19:00

الرياض - الحزم 19:00

الاتحاد - الخليج 22:00

الاتحاد - زد إف سي 18:00

طلائع الجيش - الجونة 21:00

فاركو - المقاولون 21:00

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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