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الامارات | اتحاد السباحة ينظّم بطولة كأس الإمارات للمياه المفتوحة

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة ينظّم بطولة كأس الإمارات للمياه المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الإمارات للسباحة بطولة كأس الإمارات لسباحة المياه المفتوحة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، السبت المقبل.

وأكد رئيس لجنة تسيير الأعمال، عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن البطولة ستشهد مشاركة كبيرة من الأندية، وقد يتخطى عدد المشاركين 120 سباحاً في مختلف الأعمار، والتي تبدأ من 14 عاماً وحتى العمومي، وتبدأ مسافة السباق من 3 كم لمرحلة 14 عاماً، إلى 5 كم لمرحلة العمومي.

وأضاف أنه تمت دعوة كل الأندية للمشاركة في الحدث الذي يأتي ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني، على أن يبدأ الترقيم عند الساعة 10 صباحاً، وتنطلق البطولة الساعة 11 صباحاً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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