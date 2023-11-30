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الامارات | «أبوظبي للزوارق السريعة».. محطات مهمة تنتظر الفريق في ديسمبر

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لجولة مهمة من البطولات العالمية والمحلية في ديسمبر المقبل، والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق عدد من الألقاب والمراكز الأولى في كل الاستحقاقات.

ويشارك فريق أبوظبي في الجولة الأولى من بطولة العالم للفئة الثالثة، التي تنطلق في خورفكان في الخامس من ديسمبر، ثم تنطلق بعدها الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 في الشارقة يوم 10 ديسمبر.

ويعتزم الفريق المشاركة في منافسات الفئة الثالثة بزورقين، بقيادة كل من ماجد المنصوري وراشد الطاير وفالح المنصوري وشون تورنتي، فيما سيشارك في الجولة الختامية من الفورمولا 1 بثلاثة زوارق، بقيادة ثاني القمزي وشون تورنتي وراشد القمزي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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