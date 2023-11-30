ريال مدريد يكرم ضيافة نابولي برباعية في دوري أبطال أوروبا

حسم ريال مدريد الإسباني مواجهته مع نابولي الإيطالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وتغلب عليه بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو.

تقدم نابولي في الدقيقة 9 عن طريق جيوفاني سيميوني بعد متابعة لعرضية من كفاراتسخيليا.

قبل أن يتعادل ريال مدريد سريعا في الدقيقة 11 بهدف سجله البرازيلي رودريجو.

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وأضاف المتألق جود بيلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 22 بضربة رأسية بعد عرضية من دافيد ألابا.

وفي بداية الشوط الثاني أدرك نابولي التعادل في الدقيقة 47 بأقدام زامبو أنجيسا بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن ريال مدريد من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب الشاب نيكو باز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الحارس التصدي لها.

وأكمل خوسيلو رباعية ريال مدريد في الدقيقة +93 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لعرضية بيلينجهام.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 7 تقاط في المركز الثاني.