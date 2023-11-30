ملخص ما قدمه محمد صلاح في الدوري الأوروبي قبل مواجهة لاسك

يستعد النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول لمواجهة قوية أمام نظيرة فريق لاسك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي.

ومن المقرر ان يلتقي محمد صلاح رفقة فريق ليفربول مع لاسك اليوم الخميس على ملعب الآنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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ويقع ليفربول في المجموعة الخامسة من اليوروباليج رفقة أندية تولوز الفرنسي، لاسك لينز النمساوي ويونيون سان خيلوزيزي البلجيكي.